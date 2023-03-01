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Общество1 марта 2023 8:00

Закон о поддержке семей военнослужащих в Ставропольском крае 2023 - полный текст

«КП» публикует полный текст закона №18-кз «О дополнительных социальных гарантиях участникам специальной военной операции и мерах социальной поддержки членов их семей» в Ставропольском крае 2023
Иван НЕТРЕБКО
Иван НЕТРЕБКО
На Ставрополье разработали дополнительные меры поддержки военнослужащих и их семей

На Ставрополье разработали дополнительные меры поддержки военнослужащих и их семей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На официальном портале правовой информации Ставропольского края опубликован закон №18-кз «О дополнительных социальных гарантиях участникам специальной военной операции и мерах социальной поддержки членов их семей», подписанный губернатором региона Владимиром Владимировым 28 февраля 2023 года.

В документе прописано, кто относится к категории «участники специальной военной операции», какие пособия полагаются военнослужащим в случае ранения, а также на какие еще льготы они и члены их семей могут претендовать.

«КП-Северный Кавказ» публикует полный текст закона о поддержке семей военнослужащих в Ставропольском крае 2023.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ