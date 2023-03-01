Закон о поддержке семей военнослужащих в Ставропольском крае 2023 - полный текст

На Ставрополье разработали дополнительные меры поддержки военнослужащих и их семей Фото: Алексей БУЛАТОВ

На официальном портале правовой информации Ставропольского края опубликован закон №18-кз «О дополнительных социальных гарантиях участникам специальной военной операции и мерах социальной поддержки членов их семей», подписанный губернатором региона Владимиром Владимировым 28 февраля 2023 года.

В документе прописано, кто относится к категории «участники специальной военной операции», какие пособия полагаются военнослужащим в случае ранения, а также на какие еще льготы они и члены их семей могут претендовать.

«КП-Северный Кавказ» публикует полный текст закона о поддержке семей военнослужащих в Ставропольском крае 2023.