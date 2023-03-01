На Ставрополье начал действовать новый закон поддержки бойцов СВО и их семей
Фото: Александр КОЦ
В Ставропольском крае начинает действовать новый закон о поддержке участников специальной военной операции и их семей. Документ №18-кз подписал губернатор региона Владимир Владимиров, текст уже опубликован. С завтрашнего дня, по словам главы края, начинается поддержка военнослужащих в соответствии с законом.
— В краевом бюджете предусмотрели на это больше 6 миллиардов рублей. Действие закона распространится на период с 1 января этого года, а по ряду пунктов — на период с начала СВО, – написал губернатор в социальных сетях.
1. При получении при выполнении задач в ходе специальной военной операции:
а) легкого увечья (ранения, травмы, контузии) - 500 тысяч рублей;
б) тяжкого увечья (ранения, травмы, контузии) - 1 млн рублей;
2. При награждении государственной наградой РФ за участие в специальной военной операции – 1 млн рублей.
3. Единовременные выплаты в размере 50 тысяч рублей за мобилизацию.
4. Добровольцы также получают 50 тысяч при подписании контракта и его завершении.
5. Единовременная выплата за рождение ребенка – 20 тысяч рублей.
6. Выплата 3 млн рублей в случае гибели военнослужащего – в равных долях на всех членов семьи.
7. Выплата 30 тысяч рублей на погребение погибшего.
1. Компенсация платы за детские сады.
2. Бесплатное питание в школах.
3. Льгота по транспортному налогу для участников спецоперации.
4. Бесплатное посещение детьми военнослужащих кружков, секций, клубов, творческих объединений.
5. Супруга бойца-участника также получает льготу по транспортному налогу.
6. В случае смерти военнослужащего дети могут получить компенсацию на платное обучение в учреждении среднего и высшего образования в размере 200 тысяч рублей.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.