На Ставрополье начал действовать новый закон поддержки бойцов СВО и их семей Фото: Александр КОЦ

В Ставропольском крае начинает действовать новый закон о поддержке участников специальной военной операции и их семей. Документ №18-кз подписал губернатор региона Владимир Владимиров, текст уже опубликован. С завтрашнего дня, по словам главы края, начинается поддержка военнослужащих в соответствии с законом.

— В краевом бюджете предусмотрели на это больше 6 миллиардов рублей. Действие закона распространится на период с 1 января этого года, а по ряду пунктов — на период с начала СВО, – написал губернатор в социальных сетях.

Какие выплаты предусмотрены участникам СВО и их семьям в Ставропольском крае

1. При получении при выполнении задач в ходе специальной военной операции:

а) легкого увечья (ранения, травмы, контузии) - 500 тысяч рублей;

б) тяжкого увечья (ранения, травмы, контузии) - 1 млн рублей;

2. При награждении государственной наградой РФ за участие в специальной военной операции – 1 млн рублей.

3. Единовременные выплаты в размере 50 тысяч рублей за мобилизацию.

4. Добровольцы также получают 50 тысяч при подписании контракта и его завершении.

5. Единовременная выплата за рождение ребенка – 20 тысяч рублей.

6. Выплата 3 млн рублей в случае гибели военнослужащего – в равных долях на всех членов семьи.

7. Выплата 30 тысяч рублей на погребение погибшего.

Какие льготы для участников СВО и их семей есть в Ставропольском крае

1. Компенсация платы за детские сады.

2. Бесплатное питание в школах.

3. Льгота по транспортному налогу для участников спецоперации.

4. Бесплатное посещение детьми военнослужащих кружков, секций, клубов, творческих объединений.

5. Супруга бойца-участника также получает льготу по транспортному налогу.

6. В случае смерти военнослужащего дети могут получить компенсацию на платное обучение в учреждении среднего и высшего образования в размере 200 тысяч рублей.

С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.