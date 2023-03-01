Владимир Путин приедет на Ставрополье с рабочим визитом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Владимир Путин приедет на Ставрополье с рабочим визитом. Сказано на официальном сайте Кремля. В анонсе подробно расписали, когда и зачем глава государства приедет в Ставропольский край.

Когда Владимир Путин приедет в Ставропольский край

Ранее о визите главы государства сообщали региональные средства массовой информации и источники в соцсетях, однако официального комментария не поступало. И вот на сайте Кремля появился анонс со всеми сведениями.

Согласно информации на сайте президента, Владимир Путин посетит Ставропольский край 2 марта. Сперва он поедет в Пятигорск и посетит Центр знаний «Машук». Там пройдет церемония открытия года педагога и наставника. Время мероприятия в анонсе не указано.

Цель визита Владимира Путина в Пятигорск

Целью визита президента в Пятигорск назвали вручение государственных наград лично в руки педагогов.

— Президент вручит государственные награды педагогам, воспитавшим учеников, получивших звание Героя Российской Федерации во время выполнения боевых задач в Чеченской Республике, Сирии и в ходе специальной военной операции на Украине, – написано в анонсе.

Также в Пятигорске Владимир Путин встретится с участниками программы «Школа наставника». Под конец президент встретится с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. Что будет обсуждаться на встрече и где она пройдет, не уточняется.