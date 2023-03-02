Поездку Владимира Путина на Ставрополье отменили из-за событий в Брянской области

Владимир Путин не приедет на Ставрополье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рабочую поездку Владимира Путина в Ставропольский край отменили из-за проникновения украинской диверсионно-разведывательная группы на территорию Брянской области. Как сообщает «КП-Брянск», диверсанты обстреляли движущийся автомобиль. Погиб один местный житель, десятилетний ребенок получил травмы.

Отмена визита Путина в Пятигорск - почему президент не приедет в Ставропольский край

События в Брянской области пришлось отложить поездку Владимира Путина на территорию Ставропольского края. «РИА Новости», со ссылкой на слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, сообщает о том, в каком формате пройдет открытие года педагога и наставника.

— Путин в связи с ситуацией в Брянской области не поедет в Ставропольский край, но проведет мероприятие по открытию года педагога онлайн, – сообщает издание со ссылкой на слова Дмитрия Пескова.

Одновременно с этим сегодня не планируется и проведение Совбеза, сообщает Дмитрий Песков.

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О том, когда Владимир Путин приедет на Ставрополье с рабочей поездкой, не сообщается. После разбирательств с ситуацией в Брянской области будет ясно, что делать дальше.

Напомним, что помимо мероприятия по открытию года педагога и наставника президент планировал встретиться с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.