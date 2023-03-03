Турист из Тулы пытался покорить Эльбрус в кроссовках и замерз насмерть

Мужчину искали 10 человек с двумя единицами техники. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Эльбрусе завершились поиски пропавшего туриста из Тулы.

В пятницу, 3 марта, спасатели нашли тело мужчины на высоте пять тысяч метров. Его транспортировали на поляну Азау и передали сотрудникам полиции.

На опубликованных в сети кадрах видно, что 37-летний Сергей Гавриков отправился покорять Эльбрус без соответствующей экипировки и в кроссовках. С собой у него был только рюкзак.

В результате мужчина замерз насмерть.

Информация о пропаже туляка поступила спасателям в 7 часов утра 2 марта.

Мужчину искали 10 человек с двумя единицами техники. Однако из-за плохой погоды поиск пришлось прекратить в 14:30.

3 марта поиски возобновили в 9 часов утра. В 14 часов спасатели нашли тело.