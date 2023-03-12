Мокрый снег и туман ожидается в начале новой недели на Ставрополье

Непогода вернется на Ставрополье. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С существенного похолодания начнется новая рабочая неделя на Ставрополье. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в крае снизится примерно на 15 – 16 градусов, также возможны осадки и сильный ветер.

Так, по данным регионального гидрометцентра, в понедельник 13 марта на территории края воздух прогреется до максимальной отметки в 15 градусов, а в Ставрополе столбики термометров не поднимутся выше отметки в 6 градусов тепла. В краевой столице ожидается мокрый снег, дождь и туман. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью в 5 – 10 метров в секунду, при порывах – до 14 метров в секунду.

Синоптики обещают похолодание. Фото: stavpogoda.ru

К ночи возможен снег и заморозки до – 1 градуса. Днем 14 марта немного распогодится. В крае воздух прогреется до 11 градусов тепла, в Ставрополе до 9 выше нуля. Осадков в этот день не ожидается, но возможно усиление ветра до 16 метров в секунду, при порывах – до 18.

Теплая весенняя погода, по предварительным прогнозам, вернется на Ставрополье к концу недели. В четверг 16 марта уже потеплеет до 15 градусов. А следующие выходные может омрачить небольшой дождь.