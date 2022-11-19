Порванное ухо и сотрясение мозга: толпа студентов избила полицейских в Черкесске

В отношении двух задержанных было возбуждено уголовное дело. Фото: СУ СКР по республике Карачаево-Черкессия

В Карачаево-Черкессии группа студентов напала на сотрудников полиции, которые прибыли в колледж разыскивать пропавшего без вести первокурсника. Пострадавших полицейских доставили в больницу, у них серьезные травмы.

Выяснилось, что инцидент произошел 18 ноября 2022 года. Два сотрудника полиции прибыли в Индустриально-технологический колледж в Черкесске, чтобы расспросить студентов о без вести пропавшем подростке, а после забрать парня в отделение. Два лейтенанта стали уточнять у одногруппников пропавшего первокурсника, знают ли они что-нибудь. Неожиданно студенты вместо ответов на вопросы, набросились на сотрудников полиции с кулаками.

- Действуя умышленно, с целью помешать выполнению правомерным действиям сотрудников полиции по доставлению несовершеннолетнего, применили в отношении них насилие, не опасное для жизни и здоровья, – сообщается в официальном пресс-релизе МВД по Карачаево-Черкесской республике.

Полицейские были вынуждены стрелять в воздух и связались с отделом, чтобы коллеги приехали к ним на подкрепление. В результате конфликта несколько студентов причинили сотрудникам полиции телесные повреждения.

По факту произошедшего следственным отделом по городу Черкесск СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей. Их подозревают в совершении преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ - применение насилия в отношении представителей власти.

- В настоящее время проведён осмотр места происшествия, изъяты записи с камер видеонаблюдения, допрашиваются свидетели, а также проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

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