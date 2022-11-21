Ранены трое, ребенка закрыл собой участковый: озверевший алабай покусал прохожих

Во время отлова собаки пострадал участковый, который предотвратил нападение агрессивного животного на ребенка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 21 ноября, на улице Биологической в Ставрополе беспризорная собака породы алабай покусала троих горожан.

Сообщение о животном, которое нападает на прохожих, поступило в дежурную смену Единой дежурно-диспетчерской службы Ставрополя.

Спасатели выехали по указанному адресу, но собаку не обнаружили. Тогда на Биологическую выехала оперативный дежурный городской ЕДДС Маргарита Кравченко. Девушка много лет занимается разведением и дрессировкой собак.

Спокойная с виду собака оказалась очень опасной. Фото: администрация Ставрополя.

- Утро, конец суточной смены, на телефон 112 поступает информация о большой белой собаке, напавшей на несколько человек. Было много звонков от очевидцев. Поднимаю все службы, спасателей. Параллельно веду переговоры с волонтёрами. Выезжаю с работы и еду искать этого пса, так как спасатели его не нашли. Понимаю, какой вред он может нанести ни в чем не повинным людям и животным, - рассказала Кравченко.

С помощью спасателей, сотрудников полиции и волонтеров удалось заманить собаку в тупиковый переулок. Там ее обезвредили специалисты отлова беспризорных животных.

Во время отлова собаки пострадал участковый, который предотвратил нападение агрессивного животного на ребенка.

Фото: администрация Ставрополя.

По факту нападения алабая на людей СК РФ по Ставропольскому краю начал проверку. Отмечается, что всех пострадавших осмотрели врачи, их жизни и здоровью ничто не угрожает. Алабая поместили в приют «Лучший друг». Сейчас выясняется, кому принадлежит пес.