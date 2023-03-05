На Ставрополье новая рабочая неделя начнется с ливня и ночных заморозков

На Ставрополье потепление придет вместе с ливневыми дождями. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Календарная весна приходит на Ставрополье. И после февральских снегопадов, которые побили все рекорды по осадкам в регионе, синоптики спрогнозировали потепление в начале новой рабочей недели. Но в ночные часы сохранятся небольшие морозы.

В региональном гидрометцентре рассказали о том, какая погода ожидает ставропольцев в начале новом рабочей недели. Долгожданное потепление будет омрачено ночными заморозками до - 3. Так, в регионе днем, 6 марта 2023 года, воздух прогреется до + 9 градусов, но местами пройдут ливневые дожди. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду.

В краевом центре в понедельник также ожидается потепление, воздух прогреется до +4...+6. Дождливая погода сохранится, ветер будет дуть западный - 9-11 метров в секунду.

Фото: stavpogoda.ru

Уже во вторник, 7 марта 2023 года, воздух по краю прогреется до +12! Хотя ночью пройдет мокрый снег, ожидаются заморозки до -1...-3 градусов, ветер западный 6-11 метров в секунду. В Ставрополе утром пройдет мокрый снег, но уже днем будет светить солнце, а воздух в краевом центре прогреется до отметки в +10.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Февраль-2023 в Ставрополе оказался одним из самых снежных за всю историю

За февраль 2023 года в Ставрополе выпал 291% от месячной нормы осадков (подробнее)