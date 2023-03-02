Февраль-2023 в Ставрополе оказался одним из самых снежных за всю историю

В Ставрополе за февраль 2023 года выпал 291% от месячной нормы осадков Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ставрополе за февраль 2023 года выпал 291% от месячной нормы осадков – 83 миллиметра из 28 положенных. Этот показатель стал третьим в истории наблюдений с 1959 года. Первое и второе место получили 2004 (96 миллиметров из 26 – 385%) и 2021 (89 миллиметров из 28 – 313%) годы соответственно.

Рекорд нового тысячелетия Ставрополь запомним надолго: 10-балльные пробки, проблемы с уборкой снега, толпы на остановках, сугробы по колено и «мистические» пропажи маршруток с дороги. Тем не менее к концу февраля потеплело, и снежная зима уступила дорогу прохладной весне.

Больше всего осадков в феврале 2023 года выпало 8 февраля – 19 миллиметров. Температура воздуха в самый снежный день составила -11,1 градуса, а это отклонение от нормы на -7,4 градуса. Причем этот день стал рекордом почти за 20 лет – в 2024 году выпал максимум в 21 миллиметр.

За день до этого, 7 февраля, выпало 17 миллиметров осадков. Температура воздуха опустилась -10,8 градуса, а это отклонение от нормы на -6,4 градуса. 15 миллиметров выпало 20 февраля, а температура воздуха не опустилась ниже нуля – +0,1 градуса.

Еще одной примечательной датой стало 13 февраля, когда выпало 10,4 миллиметра осадков. Температура воздуха опустилась до -6,1 градуса – отклонение от нормы на -2,1 градуса. В остальные дни не выпадало больше 4,7 миллиметров осадков.

Сколько осадков выпало в Ставрополе в разные годы

1. 96 миллиметров (2004);

2. 89 миллиметров (2021);

3. 83 миллиметра (2023);

4. 68 миллиметров (1971);

5. 61 миллиметров (1975).