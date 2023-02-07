На остановках в Ставрополе собрались толпы людей

Люди на Севере Ставрополя в 7:30. Фото: социальные сети

В Ставрополе утром 7 февраля на остановках собрались толпы людей. Из-за 10-балльных пробок в городе сбился график работы общественного транспорта. Автобусы и маршрутки приходится ждать час и даже больше времени.

Заторы образовались из-за снегопада и гололеда. Некоторые автомобили вязнут на дороге и буксуют на месте. Осложняет ситуацию работа коммунальной техники, продолжающей расчищать проезжую часть и тротуары. Самые длинные очереди из машин, судя по «Яндекс Карты» - на проспекте Кулакова, на въезде в Ставрополь из Михайловска, в центральной и юго-западной части города.

Обработка дорог специальной смесью от гололеда проходит каждые шесть часов. Однако сейчас местным жителям рекомендуют либо выезжать по делам раньше, либо отложить поездки до более благоприятной погоды.