В Ставрополе 7 февраля образовались 10-балльные пробки

Фото: Яндекс Карты

В Ставрополе с самого утра образовались 10-балльные пробки. По данным сервиса «Яндекс.Карты», непогода повлияла на движение на улицах Кулакова (полностью стоит по направлению к улице Ленина), Доваторцев, подряд стоят улицы Октябрьская, Вавилова, Фрунзе и Голенева.

Также на данный момент в пробках стоит Чапаевский проезд, улицы Пригородная, Гоголя, местами улицы Ленина, Лермонтова, Серова, Западный Обход, 45-я Параллель, Тухачевского. Другие дороги тоже пострадали от сильной метели.

Пробки в краевой столице образовались из-за разгулявшейся непогоды. Как сообщалось ранее, неделя на Ставрополье началась с морозов и снегопада. Сегодня от этого страдают дороги в регионе.

О непогоде высказались даже автоинспекторы региона. Водителям рекомендуют выезжать заранее и рассчитывать на заторы в пути. Кроме того, по возможности следует отложить поездки до лучшей погоды. Правда, неизвестно, когда погода нормализуется.