В Ставрополе вновь 10-балльные пробки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставрополе из-за сильного снегопада и метели город вновь «замерз» в 10-балльных пробках. Утром не были очищены и обработаны дороги, из-за чего автомобили просто буксовали в снегу и их заносило на поворотах. По данным сервиса «Яндекс.Карты», улицы краевой столицы стоят так же, как и утром.

Почему в Ставрополе такие пробки сегодня

Именно пробки в краевом министерстве дорожного хозяйства назвали причиной, по которой горожане долгое время ждали общественный транспорт. На остановках люди стояли толпами в ожидании маршруток, которые никак не могли приехать.

Общественники, по словам замминистра дорожного хозяйства Бориса Борисова, помогали разузнать о состоянии общественного транспорта на дорогах. Даже маршрутки 15 и 15м, которые чуть ли не мистически пропали с дорог, как оказалось, просто застряли в снегу.

— Хочу сказать, что работа продолжается в штатном режиме, снегоуборочная техника работает <...>. Полагаем, что эта ситуация утром не повторится, – сказал замминистра. Только вот ситуация повторилась вечером.

Заторы на дорогах продолжили образовываться из-за снегопада и гололеда. Некоторые автомобили по-прежнему вязнут на дороге и буксуют на месте. Коммунальные службы даже перевели в круглосуточный режим работы. На дорогах города работают 110 единиц транспорта.

Раз в шесть часов должна обрабатываться дорожная поверхность в городе Ставрополе – именно столько надо, чтобы коммунальщики проехали весь город, как сообщала администрация краевой столицы. Хотя это, как видно, не помогло: 10-балльные пробки настигли город вечером.

Фото: «Яндекс.Карты»

О работе коммунальных служб журналистам рассказал первый заместитель главы администрации Ставрополя Дмитрий Семенов. Замглавы объяснил, как продвигаются работы расчистке города от обильного снегопада, о задействованных силах и средствах, акцентах и сложностях, с которыми сталкиваются дорожники.

— Порядка полутора тысяч тонн мы высыпали песко-соляной смеси на дороги <...>. К 5-6 утра мы закончили полную очистку всего города. Понятно, что если они [дорожники – Прим.] зашли на Юг в 3-4 часа, к 6 появился снег. Все заметили, что начала появляться «каша» <...>. Именно «каша» – это тот процесс, который не дает наступить гололеду, – рассказал Дмитрий Семенов.

Ситуация на дорогах в Ставрополе

По словам замглавы администрации, если бы не было «каши», то все улицы города пришлось бы останавливать из-за того, что машины не смогут тронуться с места. Хотя жители города в социальных сетях мэра Ставрополя Ивана Ульянченко – под его постом про работу коммунальных служб – жалуются, что снегоуборочные машины не работают.

— Иван Иванович, просто сами проедьте по городу и посмотрите, что творится в городе! Тихий ужас, сегодня в 16:00 ехала по Лермонтова, впереди шли три машины уборочные, просто ехали, а сугробы на дороге как были, так и остались! Просто безобразие! – пишет жительница города в социальных сетях.

А вот на трассах возле Ставрополя снегоуборочные машины сработали быстро. Сперва автоинспекторы закрыли движение на объездной дороге вокруг краевой столицы, однако меньше чем через час в Госавтоинспекции сообщили об окончании ограничения и открытии дороги.

Сильный снегопад называют причиной пробок, из-за чего ни общественный транспорт, ни любые другие машины не могут спокойно проехаться по Ставрополю. И хотя горожане пишут, что «снег не такой уж и сильный, если своевременно убирать», ситуация на дороге сложилась не лучшим образом. И остается надеяться, что 10-балльные пробки не будут беспокоить горожан до конца 7 февраля.