Трасса «Подъезд к Ставрополю» в Шпаковском округе почищена от снега

Фото: стоп-кадр

В Шпаковском округе Ставрополья на трассе «Подъезд к Ставрополю» полностью почистили и обработали дорожное покрытие. Движение на ранее закрытой трассе от Надеждинского до Деминского круга восстановили. Ограничение сняли после уборки дороги от снега.

— Движение от Надеждинского до Деминского круга, на подъеме и спуске вблизи Татарки и вблизи Темнореченской - организовано в штатном режиме. Заторов нет, снег прекратился, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Тем временем в краевой столице коммунальные службы переведены в круглосуточный режим работы. В настоящее время на дорогах города работают около 110 единиц транспорта, при этом порядка шести часов требуется для того, чтобы службы объехали город по кругу.