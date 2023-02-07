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НовостиОбщество7 февраля 2023 10:01

Трасса «Подъезд к Ставрополю» в Шпаковском округе почищена от снега

Заторов нет, снегопад прекратился
Данил ЮРКОВ
Фото: стоп-кадр

Фото: стоп-кадр

В Шпаковском округе Ставрополья на трассе «Подъезд к Ставрополю» полностью почистили и обработали дорожное покрытие. Движение на ранее закрытой трассе от Надеждинского до Деминского круга восстановили. Ограничение сняли после уборки дороги от снега.

— Движение от Надеждинского до Деминского круга, на подъеме и спуске вблизи Татарки и вблизи Темнореченской - организовано в штатном режиме. Заторов нет, снег прекратился, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Тем временем в краевой столице коммунальные службы переведены в круглосуточный режим работы. В настоящее время на дорогах города работают около 110 единиц транспорта, при этом порядка шести часов требуется для того, чтобы службы объехали город по кругу.