Коммунальные службы Ставрополя перевели в круглосуточный режим работы

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

После утренних 10-балльных пробок в Ставрополе коммунальные службы перевели в круглосуточный режим работы. В настоящее время на дорогах города работают около 110 единиц транспорта, порядка шести часов требуется для того, чтобы службы объехали город по кругу. Поэтому дорожное покрытие Ставрополя обрабатывается раз в шесть часов на каждом участке.

— Сейчас ситуация осложняется не только осадками, но и большим количеством транспорта на дорогах, поэтому в уборке снега задействовано около 80 единиц спецтехники, – сообщает пресс-служба администрации города Ставрополя.

Как только основной поток транспорта уйдет с дороги, в Ставрополе задействуют максимальное количество снегоуборочных машин. Также 150 сотрудников убирают снег на улицах краевой столицы. В трех районах города для обработки дорог против гололедицы использовано свыше 1,1 тысяч тонн песко-соляной смеси.

Согласно прогнозу синоптиков, непогода продержится до четверга. В ночь на четвертый день недели на Ставрополье ожидается до -20 градусов.