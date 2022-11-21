Жалобно скулила «в железном плену»: спасение собаки в Дагестане попало на видео

Спасатели МЧС Дагестана вытащили собаку, застрявшую между гаражами. Фото: пресс-служба МЧС Дагестан.

В Дагестане собака случайно оказалась зажата между гаражами и не могла самостоятельно выбраться. Местные жители не сумели вызволить собаку своими силами и обратились к спасателям.

Спасатели Махачкалинской базовой поисково-спасательной службы приехали на вызов по проспекту И. Шамиля, 12. Когда специалисты прибыли на место, оказалось, что животное попробовало протиснуться в очень узком проходе между гаражами, но потерпело неудачу. Четвероногий друг оказался зажат в железные тиски и не мог помочь себе сам.

Тогда пес стал жалобно скулить и звать на помощь. Помочь собаке не смогли и местные жители, которые сначала своими силами пытались вызволить собаку из плена. После нескольких попыток, жильцы из дома неподалеку решили обраться к профессионалам.

Прибывшие на место спасатели слегка раздвинули гаражи и высвободили небольшое пространство для эвакуации собаки. Они аккуратно вызволили животное из плена и передали людям. Сейчас жизни четвероного друга ничего не угрожает.

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