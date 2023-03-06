В озеро Гижгит упал автомобиль «Тойота Прадо». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В горах КБР произошло автомобильное ЧП, в озеро Гижгит упал внедорожник. Об этом рассказали в МЧС по республике Кабардино-Балкария. Сигнал о помощи поступил в ведомство 6 марта 2023 года 12:10. Очевидцы сообщили о том, что в Эльбрусском районе, сельского поселения Былым, в озеро Гижгит упал автомобиль «Тойота Прадо». Внедорожник вез туристов на экскурсию, так как озеро Гижгит считается одним из красивейшим в России.

Среди пострадавших нет детей. Фото: МЧС РОССИИ

Как рассказал «КП-Северный Кавказ» замначальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберт Хаджиев, сейчас они не располагают никакими точными сведениями о состоянии пострадавших, потому что в районе ЧП нет никакой связи.

На поисково-спасательные работы выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в количестве 22 человек и 6 единиц техники (в том числе 3 водолаза и 1 плавсредство).

Как сообщили в МЧС позднее, в машине находились 6 человек, все они находились на экскурсии. Из них погибли двое, их тела пытаются достать: один на скале, другой примерз ко льду. Еще одного увезли на скорой в медучреждение в тяжелом состоянии. Остальные живы и относительно целы. Детей среди пострадавших и погибших нет.

Сейчас информация о пострадавших уточняется. Редакция «КП-Северный Кавказ» продолжает следить за ситуацией.

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