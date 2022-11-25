Метеорит, акула, немецкая бутылка из-под пива: ставропольцы продают безумные вещи в интернете

Жители Ставропольского края продают коллекционные вещи за баснословные миллионы. Фото: Олег Укладов

На платформах объявлений ставропольцы ежедневно размещают посты о продаже коллекционных предметов. Некоторые просто шутят, а кто-то действительно пытается разбогатеть и поднимает цену до 6 миллионов рублей. На чем планируют сколотить целое состояние местные жители, выясняла корреспондент «КП-Ставрополь».

КАМЕНЬ СО ДНА БАЙКАЛА

Необычайной находкой готов поделиться житель города Ставрополя. Продавец Александр готов продать редчайший камень со дна озера Байкал всего за два миллиона рублей. Хозяин камня уточнил, что все проверки, которые пожелает устроить будущий покупатель, он проведет только за собственный счет.

Гальку со дна Байкала выдают за редчайший экспонат. Фото: скрин-объявления на сайте Авито

МЕТЕОРИТ ИЗ ОЗЕРА ДЛЯ ЭЛИТНОГО ДОМА

Житель Ставрополья утверждает, что является обладателям уникального метеорита. Его подняли со дна водоема глубиной в 3,2 метра. Не магнитный, а каменный метеорит весит почти 3 килограмма и по словам хозяина станет идеальным дополнением интерьера в любом элитном доме.

Не просто магнитный метеорит, а каменный. По словам очевидцев, на место, куда он приземлился, прилетела настоящая космическая тарелка.Фото: скрин-объявления на сайте Авито

Также Владимир уточняет, что метеорит упал на землю в 1913 году, а рядом с местом приземления была замечена летающая тарелка. Свой метеорит он продает всего за 1 миллион рублей.

Невероятное описание найденного метеорита. Фото: скрин-объявления на сайте Авито

К слову, данный экземпляр стоит гораздо дешевле, найденного метеорита ранее. Так ставрополец продавал в августе метеорит по цене московской квартиры с видом на Кремль. Мужчина оценил свою находку в 35 миллионов рублей.

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА ДВУХСОТЛЕТНЕЙ ИКОНЫ

В Ессентуках мужчина выставил на продажу очень редкую икону. По словам автора объявления, иконе больше двухсот лет и она полностью выполнена из дерева.

Старинная икона с историей в 200 лет. Фото: скрин-объявления на сайте Авито

Также мужчина уточнил, что ему необходимо срочно продать икону апостолов Петра и Павла. Житель города-курорта оценил реликвию в 1,5 миллиона рублей. Однако будущего владельца не удается найти еще с октября.

КАРТИНА В ОБМЕН НА ЭКСКАВАТОР

Мужчина из Светлограда предлагает покупателю выгодную сделку. Он продает картину «Три Богатыря» Виктора Васнецова за шесть миллионов рублей. На случай, если у покупателя не найдется такая крупная денежная сумма, картину в деревянном багете еще можно очень «удачно обменять»: взамен автор публикации просит экскаватор-погрузчик New Holland.

Автор объявления надеется обменять картину на экскаватор. Фото: скрин-объявления на сайте Авито

НЕМЕЦКАЯ БУТЫЛКА

Еще одно предложение, от которого будет очень трудно отказаться - это старинная немецкая бутылка из под пива, датируемая 1871 годом. Автор из села Полтавское в Курском муниципальном округе предполагает, что стеклянная бутыль идеально дополнит любую большую коллекцию. По скромным подсчетам заявителя, бутылочку можно приобрести всего за 2 миллиона рублей.

Редкий экспонат: немецкая бутылка из под пива. Фото: скрин-объявления на сайте Авито

СЕМЬ ТОМОВ ГАРРИ ПОТТЕРА

Нет ничего удивительного в том, что сегодня на интернет-платформах можно приобрести книги любого писателя. Но Алексей из Кисловодска готов расстаться с гепталогией о Гарри Поттере не много не мало - только за 400 тысяч рублей. Автор объявления поясняет, что поднял цену на семь б/у книг, потому что «добывал каждую почти что с боем», буквально «рос» на них и зачитал до дыр. Тем временем в интернет-магазинах совершенно новую коллекцию книг о Гарри Поттере можно приобрести за 6,5 тысяч рублей.

И не жалко автору объявления расставаться с таким сокровищем? Фото: скрин-объявления на сайте Авито

АКУЛА ИЗ ИКЕИ ЗА 2 ЛЯМА

Скандинавская Икея уже давно покинула Россию, но некоторые обладатели фирменных вещей все еще не теряют надежду выгодно перепродать мебель или... игрушки. Евгений из Георгиевска продает синюю акулу за рекордные 2 миллиона рублей. По словам самого продавца, игрушка «почти новая», своего нового хозяина плюшевый друг ждет еще с первых дней ноября.

Мужчина продает дефицитный товар - акулу из Икеи. Фото: скрин-объявления на сайте Авито

ТУФЛИ ИЗ КРОКОДИЛА

Еще одно экзотическое предложение - туфли из кожи крокодила. По словам владельца эксклюзивной обуви, он приобрел пару еще в Милане за 400000 EUR для своего бизнес-партнера. Но отношения со временем «сошли на нет», а роскошные ботинки так и остались на обувной полке. Автор объявления уверяет, что готов к любым проверкам на подлинность. С реальным покупателям готов поторговаться, но начальная цена уникального лота - 539 тысяч рублей.

Ботинки из настоящей кожи крокодила ждут не дождутся своего нового хозяина. Фото: скрин-объявления на сайте Авито

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