Украла в канун свадьбы: на Кавказе женщина похитила невесту для своего брата

Осужденная ввела в заблуждение и украденную невесту, и своих родственников Фото: Евгения ГУСЕВА

В Дагестане вынесли приговор местной жительнице, которая украла невесту для своего брата. Об этом рассказал источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

Уже несколько лет Аминат искала двоюродному брату невесту. У нее счастливый брак, двое детей, и того же она желала своему родственнику. Хороших претенденток много, но нужна идеальная. На примете такая была. Алина работала медиком в местной больнице, ничем особенным известна не была (что только плюс для невест на Кавказе) и оказалась невероятно красивой девушкой. За такую невестку можно отдать любой калым.

Аминат когда-то познакомилась с Алиной через общих знакомых и толком с ней не общалась, но решила не жеманничать и сразу перейти к делу. Дождалась претендентку около больницы в Махачкале, чтобы поговорить с глазу на глаз, и сразу же предложила брак с ее двоюродным братом - перспективным парнем и порядочным горцем, которого та знала только заочно. Но Алина ее огорошила: она уже готовится выйти замуж за другого мужчину. В доказательство показала кольцо, кадры со спутником и со знакомства семей. Обратного пути уже не было.

Но такой ответ Аминат не устроил, и она пошла на хитрость в обычаях. Своим родным она сказала, что Алина не против, но ей нужно какое-то оправдание тому, что она ушла от жениха в канун свадьбы. Потому было решено якобы инсценировать похищение.

Брат жениха и Аминат приехали к больнице, в которой работала Алина, и дождались конца ее смены. На выходе женщина перехватила знакомую, перекинулась с ней парочкой фраз и предложила поехать с ними: мол, им по пути. Но в дороге Аминат призналась Алине, что едут они в горное село, где ее познакомят с будущим мужем и его родителями.

Девушка пыталась противиться, но поскольку они уже выехали из Махачкалы и двигались на большой скорости - никаких рискованных шагов не предпринимала. Водитель же предполагал, что все шумные разговоры только для вида. В доме похитительницы Алина просидела до тех пор, пока ее не забрали полицейские - на поиски потребовалось несколько часов.

- По заявлению было возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека". Женщине грозило суровое наказание, но благодаря признанию вины, малолетним детям и содействию следствию удалось этого избежать. Накануне районный суд приговорил ее к двум годам условно, - рассказал источник "КП-Ставрополь".

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