Полиция Северной Осетии выяснила, что стало с невестой, которую дважды уронил при похищении жених

Полицейские Северной Осетии устаноили личность девушки, якобы похищенной во Владикавказе. Напомним, на днях у торгового центра в этом городе несколько парней по национальному кавказскому обычаю похищения невесты накинулись на свою знакомую. На голову ей набросили бурку, жених понес ее к автмообилю. Правда неловкий юноша дважды уронил завернутую девушку по дороге к машине.

После распространения видео в соцсетях полиция Северной Осетии начала проверку ролика на факт того, имело ли место реальное похищение человека, нанесены ли девушке были телесные травмы.

- Полицейские установили личность невесты и пришли к ней домой. Было установлено что это 21-летняя жительница Владикавказа, - рассказали «Комсомольской правде на Северном Кавказа» в пресс-службе МВД по Северной Осетии. - Девушка призналась стражам порядка, что травм при падении не получила, а само похищение прошло добровольно по народному обычаю. Сейчас она и ее парень, а также вся их родня, готовятся к веселой свадьбе.

Также в интернете неизвестные распространили фото с побоями якобы той самой уроненной невесты из Владикавказа. Однако полиция выяснила, что снимок не имеет никакого отношения к Северной Осетии. На самом деле, на нем запечатлена американка, которую избили в баре.

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