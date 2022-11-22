«Ставить меня в такие условия не позволю!»: Билан не может выкупить дом деда за 3 млн

Дима Билан посетил родное село в Татарстане и пожелал купить старый деревянный дом его деда. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дима Билан шокировал подписчиков своим заявлением. Известный певец пожелал приобрести старый деревянный дом своего дедушки, но теперь не уверен, что готов выкупить «родовое гнездо».

- Ставить меня в такие условия не позволю! Либо адекватная цена, либо никак, - стал возмущаться Билан.

Недавно певец отправился в гастроли по России и приехал на концерт в Казань. В нескольких километрах от города, в селе Пестрецы у певца жили бабушка с дедушка по линии матери. Перед концертом Дима Билан решил прогуляться по родным окрестностям и заглянуть в старый деревянный дом, где еще мальчиком сидел на руках у деда.

Вид на старый деревянный дом дедушки и бабушки Димы Билана сверху. Фото: скриншот видео

- Этот дом мне казался очень большим. Здесь было очень много смородины. Бочка стояла. Летом она нагревалась, а купаться приходилось с какими-то рачками, которые там плавали. Но это никак не смущало, - поделился подробностями из своего детства певец.

Певец рассказал о детстве в доме бабушки и деда. По его словам он очень любил ягоды черемухи, а также таскал награды своего дедушки. Фото: скриншот видео.

Дима Билан признался, что его дедушка умер, когда он был еще маленьким мальчиком и ему очень жаль, что он не смог провести с ним больше времени.

- Мне все время было жалко, что я его почти не застал, потому что у меня с ним был невероятный контакт, - прокомментировал свое посещение известный артист.

Свою прогулку Дима Билан снял на видео и поделился с подписчиками в социальных сетях. Певец вспомнил, как мальчишкой лазил по деревьям черемухи и таскал дедушкины медали.

- Там огород был. Картошку копали… Мне кажется, насыщеннее детства быть не может, - поделился воспоминаниями певец и даже попытался заглянуть в наглухо забитую дверь.

Диман Билан попытался открыть дверь, но удалось лишь уловить запах детства: «древесно-ванильный». Фото: скриншот видео

Дом детства артист действительно собирался купить: «Я подумал, может быть, стоит его восстановить и создать, так скажем, некий семейный фамильный дом, в который могут приезжать все родственники».

Артист признался, что насыщеннее детства и быть не могло. Ему дороги воспоминания о родном дедушке и доме. Фото: скриншот видео

Но к большому разочарованию артиста, новые владельцы, узнав о его решении, взвинтили цену до небес! Хозяйка деревянного дома утверждает, что приобрела земельный участок в 17,5 соток с дряхлой избушкой за три миллиона рублей.

Артист уверен, владельцы небольшого ветхого дома накручивают цены, спекулируя на его детских воспоминаниях и чувствах.

- Вы, должны понимать, там где появляюсь я - цены всегда задирают. Ставить меня в такие условия не позволю! Либо адекватная цена, либо никак, - резюмирует Дима Билан.

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