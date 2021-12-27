Деградация и галлюцинации: что на самом деле происходит с Димой Биланом, признавшимся в алкоголизме

Артист признался в своей проблеме с алкоголем Фото: Борис КУДРЯВОВ

Главному «ночному хулигану» страны, заслуженному артисту России, уроженцу Карачаево-Черкесии Диме Билану 24 декабря 2021 года исполнилось 40 лет. Популярный артист решился на откровенное интервью, в котором рассказал о самом наболевшем, в том числе о проблемах с выпивкой на протяжении последних четырех лет.

По словам певца, он ходил к врачу и тот диагностировал третью стадию алкоголизма.

- Я пошел к врачу посоветоваться, он спросил: «Забываете, если напились?». Да, забываю. Ну, говорит, стадия, надо обратить внимание. Я знаю в лицо своего врага. Я люблю коньяк. Запиваю его чаем. Пью с кем-то по вотсапу, по фейстайму, - рассказал Дима Билан на канале «Осторожно: Собчак». Также он признался, что раз в пару месяцев он серьезно злоупотребляет спиртным.

Но специалисты считают, что в жизни Димы Билана пока все не так критично.

- Третья стадия алкоголизма - самая сложная. Человек становится безвольным, уже не может отказаться от спиртного. В связке агрессивно работают, как психологическая зависимость, так и физическая. В таком случае человек безмедикаметозно и без помощи психологов не может выйти из этой ямы. Человек будет требовать очередную дозу алкоголя, иначе ему станет плохо: будут труситься руки, может начаться учащенное сердцебиение, начинается помутнение разума. И когда он просыпается утром и решает, что нужно опохмелиться и пьет совсем чуток, начинается продолжение ада. Он после этого весь день не может остановиться, проводит неделю в состоянии запоя. Из-за того, что накапливается большое количество токсинов, может появляться белая горячка, галлюцинации, неадекватное восприятие информации: человек не отличает реальность от иллюзии, - объяснил корреспонденту «КП-Ставрополь» медицинский психолог, судебный эксперт города Ставрополя Юлия Федорова.

По словам врача, на третьей стадии алкоголизма организм человека изнашивается под действием алкоголя, яд бьет по всем внутренним органам.

- Если человек не идет на поправку, наступает деградация личности. Единственной целью в жизни становится выпивка. Интеллектуальные способности и коммуникативные навыки падают. По социальной лестнице также падает сам человек. Бутылка водки легко заменяет семью и карьеру, - рассказала Юлия Федорова.

Чтобы не довести себя до такого состояния, необходимо медикаментозное лечение и вмешательство профессионального психолога, потому что мозг на уровне психики продолжает все равно думать о выпивке.

- Пациент считает, что ему может быть хорошо только, когда он находится под алкоголем. То есть человек на третьей стадии постоянно ищет повод, чтобы выпить (Билан говорит, что если он и напивается, то от радости - Прим.). С одной стороны ему стыдно в таком состоянии предстать перед обществом, а с другой - он ищет оправдания, почему снова запил, - уточнила представитель наркодиспансера.

Дима Билан явно не подходит под это описание. Несмотря на срывы, он активно записывает новые песни, много снимается и не только в клипах. Одна из его последних работ - музыкально-комедийный сериал «Евгенич» с Сергеем Жуковым, Ольгой Бузовой, Игорем Акинфеевым и Даней Милохиным в главных ролях.

Скорее всего, певец перепутал понятия. Когда речь идет об инвалидности, то третья стадия признается самой легкой, а алкоголизм оценивается в обратном порядке: третья стадия - тяжелая, первая - начальная. Как раз ей характерны признаки, о которых Билан говорит в интервью Собчак - неспособность контролировать количество выпитого и алкогольная амнезия.

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