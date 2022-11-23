Врио вора в законе впервые осудили на Ставрополье

Суд приговорил врио вора в законе к 12 годам колонии особого режима с ограничением свободы сроком на 2 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Красногвардейского района Ставропольского края впервые в России осудили как временно исполняющего обязанности вора в законе.

Мужчина обвинялся по статьям 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере).

С 2006 по 2016 год подсудимый отбывал срок за убийство. В исправительном учреждении он «был наделен и использовал различные криминальные статусы», сообщает пресс-служба суда.

На свободе по указанию вора в законе его назначили «положенцем» - лицом, занимающим высокое положение в преступной иерархии.

После этого врио вора в законе стал решать финансовые и другие конфликты на территории Ставропольского края. Он собирал деньги и передавал их в воровской общак, отправлял сигареты и продукты в места лишения свободы, заставляя лиц с более низким криминальным статусом подчиняться ему.

В октябре 2020 года подсудимого задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Во время личного досмотра у него обнаружили запрещенное вещество.

Суд приговорил мужчину к 12 годам колонии особого режима с ограничением свободы сроком на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.