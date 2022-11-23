На Ставрополье налетчики-любители, испугавшись женщину с вилкой, застрелили ее

Фото из зала суда: пресс-служба судов Ставрополья

В Ставропольском крае вынесли приговор местным жителям, которые ограбили семью и убили женщину при попытке повторить свой налет. Присяжные признали их виновными в преступлениях, сообщают пресс-службы прокуратуры и СУ СКР.

В январе 2015 года в селе Кучерла (Туркменский округ) 41-летний местный житель Султан решил ограбить односельчан. На дело он взял 18-летнего знакомого Арсена и 16-летнего подростка Шамиля, который дружит с его сыном. Первого привлек из-за его криминального опыта, а второго - из-за удивительных способностей. Сам он тоже не лыком шит: на эти преступления он шел, будучи под уголовным ограничениям за сбыт наркотиков, и вооружал напарников. Султан придумал все средства конспирации: маски, перчатки, технику общения. Правда, на первом же задании они прокололись, рассказал осведомленный источник "КП-Ставрополь".

Мужчины решили напасть на средненькую семью из трех человек: мужа с женой и их совершеннолетней дочки. Вечером злоумышленники постучали в ворота, чем всполошили собаку. Пока хозяин с окна успокаивал животное, нападавшие проникли в дом и ударом монтировки положили на пол главу семьи. Жестами они объясняли, что женщине тоже надо лечь, но она не понимала, из-за чего ее насильно повалили, схватив за волосы. Пока один злоумышленник обыскивал кухню, другой держал жильцов на прицеле пистолета, а третий поспешил отыскать их дочь и, волоча по дому за волосы, жестами требовал выдать фамильные тайники. Правда, после того, как их не поняли, они стали кричать.

Глава семьи выдал заначку, спрятанную на кухне, чтобы злоумышленники поскорее ушли. И они действительно скрылись, прихватив с собой, кроме 40 тысяч рублей, еще фонарик и кухонный нож.

Через пару дней все мужчины встретились в сельском парке. Молодым людям казалось, что они разделят деньги и разойдутся, но Султан заявил, что они готовятся к новому делу. А кто откажется, тот ничего не получит и отправится отбывать наказание за других. Кроме того, на новое преступление мужчина потянул своего сына Мурата, который дружил с Шамилем. Предполагалось, что в новом доме они смогут украсть гораздо больше, ведь знали о состоятельности хозяев: Арсен когда-то работал на главу семьи, а Шамиль бывал во дворе как друг его сына.

Дождавшись, когда мужская половина семьи уедет на тренировку, злоумышленники вошли во двор. Пистолеты отдали новенькому и самому молодому, остальные были с монтировками. Как и раньше, все надели маски и перчатки. Но план сорвался уже на пороге дома - их случайно встретила хозяйка дома с вилкой в руках. Ее попытались запугать пистолетами, но женщина попыталась убежать. При первом же рывке Мурат, испугавшись, застрелили потерпевшую.

Пока злоумышленники поднимали весь дом, отец с сыном вернулись. Услышав звук мотора, трое сразу же выскочили за двор. А четвертый долго скрывался в уличном туалете и выбежал, когда семья была занята телом убитой.

Правоохранители быстро вышли на злоумышленников и задержали их. Присяжные вынесли всем обвинительный вердикт, передает прокуратура Ставрополья. Региональное СУ СКР уточняет, что Султана обвиняли в двух эпизода разбоя, вовлечении несовершеннолетнего в преступление и хранении оружия, за что приговорили к 15,5 годам в колонии строгого режима. А его сына судили за разбой и убийство, он получил 18,5 лет в тюрьме. Арсену за два эпизода разбоя назначили 11 лет. Самый младший отбывает наказание с 2017 года.