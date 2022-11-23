«Лидеры СКФО»: Грозный и Владикавказ вошли в список городов России, в которых самое высокое качество жизни

Грозный и Владикавказ вошли в список городов с самым высоким качеством жизни Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Финансовом университете при правительстве России составили список городов страны с самым высоким качеством жизни населения. В него вошли 10 городов со всей необъятной, в том числе в лидерах оказались Грозный и Владикавказ. Индекс качества жизни рассчитывается на основании данных социологического мониторинга настроений населения.

Мониторинг проводится в городах с населением более 250 тысяч человек. Специалисты считают финансовое благополучие граждан, в том числе потребительскую активность; качество медицины в городе; доступность жилья; состояние экологии; качество работ среднего и высшего образования; работа ЖКХ; благоустройство города и состояние дорожного хозяйства.

— В основу нашего рейтинга положены оценки населением различных сторон городской жизни. При желании выяснить, как живут люди, можно опереться на объективные статистические показатели, но нам очень сложно понять, что стоит за цифрами статистической отчетности, – рассказал «Российской газете» директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец.

Москва заняла первое место в рейтинге самого высокого качества жизни населения, опережая другие города по целому ряда вышеуказанным критериям. Второе место занял город Сочи, где идеально сбалансированы составляющие городской жизни.

И тройку лидеров закрывает Грозный, отличающийся высоким мнением граждан относительно уровня жизни в нем. Также Грозный стал лидером по работе ЖКХ и состоянию дорог, при этом город занял первое место по условиям ведения бизнеса для малых и средних предпринимателей.

Владикавказ при этом стал лидером по качеству экологической среды, хотя и не попал в тройку лидеров по качеству жизни. Мурманск стал лучшим городом севера, в Череповце население больше всего удовлетворено уровнем жизни. Нижневартовск получил звание лучшего среди средних городов страны. Санкт-Петербург, Калининград и Тюмень вошли в список городов с самым высоким качеством жизни без званий.