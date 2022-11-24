Кавказу это чуждо: после показа мод с накрашенными парнями в стразах дизайнера обвинили в пропаганде ЛГБТ

Презентация одежды возмутила жителей республики и привлекла внимание депутата Госдумы Фото: СОЦСЕТИ

Показ мод в Махачкале с накрашенными моделями-парнями в стразах привлек внимание полиции. Дизайнеру Эльнаре Аскеровой грозит административная ответственность за пропаганду нетрадиционных ценностей в интернете (2 часть статьи 6.21 КоАП). Об этом рассказали правозащитники центра «СК SOS».

Если вина будет доказана, Аскерову оштрафуют на 4-5 тысяч рублей или, как юридическое лицо, на 800 000 - 1 000 000 рублей. Дело 25 ноября рассмотрит мировой судья Советского районного суда Махачкалы.

Напомним, что 18 октября в бутике Махачкалы «Серый дом» Аскерова презентовала новую коллекцию одежды. Манекенщиками стали молодые парни в вызывающем и женоподобном, по меркам Дагестана, образе. Видео с закрытого показа только для женщин снял через витрину и «слил» в сеть прохожий, утверждает организатор. Хотя по первому кадру видно, что автор ролика был непосредственным участником мероприятия и стоял в метре от моделей.

Такие «перформансы» на Кавказе не в почете, так что нетрудно догадаться, что «модников» дагестанские мужчины, мягко говоря, не поняли. В социальных сетях моделям из видео и дизайнеру писали кучу гадостей и угроз, требовали от них извиниться.

Не оценил «светскую вечеринку» и депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев. Он же и потребовал проверить действия организаторов показа на пропаганду ЛГБТ, отметив, что такие бутики не должны существовать в принципе «в назидание всем, кто не понял».

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