Пострадавших увезли в больницу случайные люди Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставропольском крае мужчина взорвал гранату около автостанции, есть пострадавшие. Об этом "КП-Ставрополь" рассказал ряд источников. Информацию подтвердил и.о. главы Изобильненского округа Владимир Форостянов.

Фото с места ЧП: прокуратура СК

Инцидент случился 9 марта, после пяти утра, около автовокзала в Изобильном, на улице Колхозной. Мужчина поскандалил с группой людей. Причина конфликта пока неизвестна, но источник "КП-Ставрополь" предположил, что это была бытовая ссора: на это, в частности, указывает, что события разворачивались на дороге, недалеко от заведения.

Фото автовокзала: Google.Карты

В итоге один из конфликтующих достал взрывное устройство и привел его в действие против своих обидчиков. По информации издания, это была граната.

Согласно официальный информации, пострадали пять человек. Их госпитализировали проезжающие мимо люди, сейчас им ничего не угрожает. Минздрав Ставрополья сообщает, что один раненый находится в реанимации, остальные – в травматологическом либо хирургическом отделениях. Источник "КП-Ставрополь" уточнил, что пострадавшие получили различные травмы, в том числе – открытые и рванные травмы ног.

Фото с места ЧП

– Органы внутренних дел проводят следственную проверку по данному инциденту, личности участников конфликта установлены, – прокомментировал инцидент и.о. главы Изобильненского округа Владимир Форостянов.

Инцидент также прокомментировала прокуратура Ставрополья. На месте происшествия координирует работу следствия районный прокурор, ситуация поставлена на особый контроль в краевом аппарате.

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