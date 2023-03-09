Пробки на границе: россияне массово возвращаются из Грузии

Многокилометровая пробка образовалась на границе Грузии и России. Фото: социальные сети

В ночь на 9 марта на границе Грузии и России образовалась гигантская автомобильная пробка. Как сообщали некоторые телеграм-каналы, необычайные для вечера четверга заторы появились из-за протестов в Грузии. По словам очевидцев, длина затора и сейчас достигает нескольких километров. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Карты».

Люди возвращаются из отдыха с Грузии. Фото: Яндекс-Карты

Одни связали многокилометровый затор с прошедшими накануне в Грузии протестными движениями. Другие пользователи социальных сетей уточнили, что еще 5 марта в 6 утра грузинская сторона закрыла Крестовый перевал для движения любого транспорта по причине угрозы схода лавин. В результате образовались очереди на границе, КПП не пропускало транспорт. Дорожное полотно удалось расчистить только 8 марта. - Разрешено движение легковых автотранспортных средств и автобусов за исключением большегрузного автотранспорта, на участке город Владикавказ – Ларс – в обоих направлениях с 16.00 8 марта 2023 года до особого распоряжения, - сообщили в МЧС.

После возобновления работы КПП россияне стали массово возвращаться домой, в том числе из отпусков с популярного горнолыжного курорта в Гудаури недалеко от «Верхнего Ларса».

Как стало известно журналисту «КП-Северный Кавказ», люди, которые сейчас стоят в пробке, помогают друг другу, несмотря на то, что многие из них опаздывают на самолет или поезд. Некоторые предлагают свою помощь и работают на месте волонтерами. По словам подписчика телеграм-канала «Верхний Ларс», ночью 9 марта он въехал в Россию на личном авто, весь путь занял у него 9,5 часов.

- Сегодня ровно в 00.00 выехал из Гудаури. Около часа после Дарьялского тоннеля встал в пробку перед грузинским КПП. Два часа и на нейтралке. После второго тоннеля пробка. Двигались очень медленно,«спешуны» отсекали, как могли. В итоге в 9.30 прошел российский КПП. Всем удачи на дорогах, - прокомментировал обстановку очевидец.

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