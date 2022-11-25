Погребли заживо: осужден дагестанец, отомстивший иностранцу за убийство сына у ночного клуба

В деле о жестоком убийстве жителя Таджикистана поставлена точка. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Громкая история заказного убийства иностранца, которым был убит двумя дагестанцами, подошла к своему финалу. В Брянском областном суде вынесли приговор одному из исполнителей и самому заказчику - 50-летнему Эльхану Зейналову, который пошел на это преступление из кровной мести.

Напомним, начало этой шокирующей истории было положено в 2019 году. Ночью 21 сентября рядом с московским клубом «Вегас» между 21-летним Магомедом Зейналовым уроженцем Дагестана и 26-летним Исломом Облокуловым из Таджикистана произошел конфликт. Парни поссорились, один из молодых людей выхватил нож и ударил соперника в грудь. Прибывшая на место происшествия скорая помощь не смогла спасти жизнь Магомеда Зейналова. Он умер.

Убийца был объявлен в розыск и скрывался в Москве. А потом сменил имя и переехал в Брянскую область. Отец погибшего парня из Дагестана, занимающий должность технического директора Махачкалинского горводоканала, не смог вынести горя и не стал ждать поимки преступника полицейскими. Он решил отомстить за сына по «правилам гор».

Для совершения кровной мести мужчина в сентября 2020 года познакомился с двумя жителями Дагестана - 43-летним и 38-летним Гамзаевым и Селимовым. Он попросил их найти уроженца Таджикистана и свести счеты с предполагаемым убийцей родного сына.

Мужчинам удалось выследить свою жертву в Брянской области. Ночью 16 июля 2021 года Гамзаев и Селимов ворвались в квартиру к 28-летнему жителю Таджикистана и избили его металлическим прутом. Затем дагестанцы посадили парня в машину и отвезли мужчину к заранее подготовленному для убийства месту в лесу у объездной дороге. Там они обмотали голову иностранца скотчем, сбросили в яму и закопали ров мусором и песчаным грунтом.

Исполнители убийства нашли свою жертву в Брянске. Гамзаев и Селимов привезли мужчину лесополосу, избили, обмотали голову скотчем и сбросили в заранее выкопанную яму, засыпав ее землей.Фото: СКР по Брянской области

По данным Брянского областного суда, судебная экспертиза установила, что потерпевший был жив в тот момент, когда его закапывали. Исполнители жестокого убийства зафиксировали все на видеокамеру и вернулись в Москву, чтобы представить доказательства преступления заказчику.

СУ СКР по Брянской области сообщает, что за совершение преступления организатор передал исполнителям денежные средства в общей сумме 2 млн рублей. Однако потратить деньги преступники не успели, в конце июля предполагаемые заказчик и убийцы были схвачены оперативниками в Дагестане, Москве и Московской области.

Преступление раскрыто при непосредственном участии оперативных сотрудников ФСБ и МВД России. Фото: СКР по Брянской области

Ранее уголовное дело в отношении одного из исполнителя убийства уже было рассмотрено. Юнус Селимов был осужден на 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор смягчили из-за соглашения о сотрудничестве. А 24 ноября 2022 года суд вынес приговор двум другим участникам этого шокирующего убийства.

Их признали виновными в убийстве по найму, сопряженном с похищением человека, совершенном организованной группой (пп. «в», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Соответствующий вердикт был вынесен еще две недели назад коллегией присяжных заседателей.

Брянский областной суд приговорил 50-летнего организатора преступления к наказанию в виде 17 лет лишения свободы, а 44-летнего исполнителя – к наказанию в виде 18 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Суд приговорил 50-летнего организатора преступления к наказанию в виде 17 лет лишения свободы, 44-летнего исполнителя – к наказанию в виде 18 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Фото: СКР по Брянск

Также обоим осужденным после окончания срока наказания вменили дополнительно ограничение свободы еще на полтора года. На официальном сайте суда уточняется, что приговор не вступил в законную силу.

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