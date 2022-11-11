Кровная месть отца: за убийство сына у ночного клуба дагестанец «заказал» иностранца

Похищенного бандиты вывезли в лесной массив в районе обходной дороги. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Брянский областной суд сообщает, что присяжные признали двоих уроженцев Дагестана Магомеда Гамзаева и Эльхана Зейналова виновными в похищении и жестоком убийстве иностранца. Заказчиком убийства выступил 50-летний житель Дагестана, который решил отмстить за смерть своего сына.

По версии следствия, в сентябре 2019 года 28-летний житель Таджикистана вступил в словесную перепалку в одном из ночных клубов Москвы. Конфликт быстро перерастал в ожесточенную ссору, в ходе которой иностранец зарезал ножом 21-летнего жителя Дагестана. Убийца скрылся от правоохранительных органов, которые объявили его в розыск.

Не сумевший пережить смерть своего сына, дагестанец решил отмстить и договорился с двумя мужчинами, что они найдут иностранца и расквитаются с преступником. Заказчик встретился с ними в Москве в 2020 году и пообещал выплатить 5 миллионов рублей.

Два дагестанца выследили свою жертву, ночью 16 июля 2021 года вломились в квартиру к 28-летнему жителю Таджикистана и избив металлическим прутом вывели его на улицу. Затем подсудимые отвезли мужчину к заранее подготовленному для убийства месту в лесу у объездной дороге. Там они обмотали голову иностранца скотчем, сбросили в яму и закопали ров мусором и песчаным грунтом. От полученных травм потерпевший скончался. А исполнители вернулись в Москву.

Магомед Гамзаев и Эльхан Зейналов встретились с заказчиком, который передал им 2 млн рублей, а остальные 3 млн пообещал выплатить позже, но не успел. В конце июля предполагаемые заказчик и убийцы были схвачены оперативниками в Дагестане, Москве и Московской области.

Ранее уголовное дело в отношении одного из исполнителя убийства уже было рассмотрено. Суд осудил мужчину на 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор был смягчен из-за соглашения о сотрудничестве.

Один из исполнителей уже был осужден ранее. Фото: пресс-служба управления Следственного комитета России по Брянской области

Подсудимые не признали свою причастность к убийству, но 9 ноября 2022 года коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт по уголовному делу в отношении 50-летнего и 44-летнего жителей Московской области.

Присяжные признали их виновными сразу по нескольким пунктам УК РФ - «в», «д», «ж», «з» ч. 2 ст. 105. Мужчины обвиняются в убийстве по найму, сопряженном с похищением человека, совершенном с особой жестокостью, организованной группой.

В ближайшее время областной суд Брянска приступит к обсуждению последствий вердикта присяжных. Следующее судебное слушание назначено на 17 ноября 2022 года.

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