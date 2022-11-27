Россиянин обокрал лотерейный киоск. Один билет сделал его богачом

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Во Владикавказе местный житель обокрал киоск ради лотерейных билетов. И один билет оказался выигрышным. Об этом рассказывает пресс-служба УМВД по Северной Осетии.

Накануне с заявлением обратилась продавщица газетного магазина на автовокзале Владикавказа. Она заявила, что кто-то украл из ее лавочки 12 лотерейных билетов. Стоимость всех - около пяти тысяч рублей, но они могут принести огромное состояние.

За дело взялись оперативники третьего отдела владикавказской полиции. По свежим уликам им удалось вычислить злоумышленника - 33-летнего горожанина, ранее судимого, в том числе за незаконный оборот наркотических средств. Мужчину нашли и задержали.

В отделе ОМВД по Владикавказу подозреваемый во всем сознался. Он пояснил, что подошел к островку и заметил, что продавщица отвлеклась. Мужчина воспользовался такой возможностью, украл билеты и скрылся. Уже дома он подробно изучил билеты и выяснил, что один из них оказался выигрышным, рассказывает пресс-служба осетинской полиции.

- Однако в качестве выигрыша злоумышленник получит новую судимость - в настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело, - сказано в сообщении.

Жителя Владикавказа подозревают в краже. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы, что вполне возможно с учетом его криминального прошлого.