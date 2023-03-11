Не признавала папой: жителя КБР отправили в тюрьму за жестокое убийство и истязание 10-летней дочки друзей

Свидетели и обвиняемый пытались обмануть следователей Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кабардино-Балкарии суд признал местного жителя виновным в жестоком убийстве 9-летней девочки. Смерть ребенка обнажила запущенную семейную драму. Об этом "КП-Ставрополь" рассказал источник в правоохранительных органах.

– Это, конечно, трудно представить, но жили они все вместе, в одном доме. Отец и мать детей, а также их якобы отчим, – рассказывал собеседник издания.

Обвиняемый пришел в семью в 2016 году: сначала был как съемщик комнаты, потом – как полноправный член семьи. Днями напролет мужчины пили, а когда хмелели – мужчина кошмарил всех домочадцев. В течение пяти лет шестеро детей, их мать и отец регулярно терпели унижения из-за желания человека с улицы показывать свое физическое превосходство. В зависимости от настроения он то колотил супругов, то истязал их детей ножом.

6 июля 2021 года между 9-летним ребенком потерпевших и гостем произошел конфликт. Девочка не признавала того отцом и отказывалась слушаться. За что мужчина в очередной раз ее избил. Побитая пыталась найти защиту в лице матери, вернувшейся с работы, и это еще сильнее раззадорило мужчину. На глазах женщины он стал бить ее дочку головой об пол, из-за чего она потеряла сознание. Ребенка просто положили в кровать спать. На утро состояние девочки не изменилось, а уже к полудню она умерла.

Поначалу взрослые пытались выставить смерть за несчастный случай. Якобы ребенок за день до кончины упал с дерева. Но медики и следователи заподозрили неладное.

– На теле девочки были локализованные травмы, не характерные для падения с дерева. Обычно люди, которые упали с высоты, ушибают спину, руки или грудь. Но невозможно при этом получить телесные повреждения в виде разбитых губ. Вдобавок были множественные синяки на теле. Когда это было обнаружено, в ходе беседы со свидетелями следователи установили истинную картину происшествия, – рассказывали "КП-Ставрополь" в пресс-службе СУ СКР по Кабардино-Балкарии.

Обвиняемого судили за жестокое убийство малолетней (пункты "в" и "д" второй части 105 статьи УК РФ) и истязании всей семьи (пункты "а" и "г" второй части 117 статьи УК РФ). Верховный суд Кабардино-Балкарии приговорил мужчину к 18 годам в колонии строгого режима.