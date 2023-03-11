Жительница Ставрополья год чинила убитые "Жигули". И через первые 50 метров сбила соседского ребенка

Тест-драйв закончился происшествием Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Ставропольском крае тест-драйв отремонтированной машины закончился страшным происшествием.

Еще весной 2022 года 39-летняя жительница Нефтекумского округа купила ВАЗ-21065, более известную в народе как "шестерка". Машина была не на ходу, требовался капитальный ремонт – который по итогу растянулся на целый год.

10 марта 2023 года отечественная легенда завелась и могла ехать. За руль села хозяйка; хотя прав у нее никогда не было, она решила прокатиться по улицам своего родного поселка. Если недолго и не по людным улицам, ничего не будет – думала автолюбительница.

"Жигули" уверенно прошел первые 50 метров. Все было славно, и женщина собиралась разворачиваться, заехав на придомовую территорию. Для маневра надо было остановиться и двигаться задом, но водитель перепутала педали газа и тормоза – и продолжила движение. К несчастью, там гулял 10-летний мальчик.

Фото с места ЧП: УГИБДД по СК

Ребенок получил травму головы и рваные раны. Его госпитализировали, а с женщиной разбирались инспекторы. В отношении нее составили протокол за управление без прав и отсутствие страховки и отправили отремонтированную машину на штрафстоянку – там она простоит, пока ее не заберет человек с водительским удостоверением.

Женщине грозит штраф в 15 тысяч рублей. Инспекторы продолжают разбираться в ситуации.