Растоптал щенят ногами: живодер из Дагестана объявлен в розыск

Разъяренный дагестанец растоптал до смерти новорожденных щенят. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В МВД по республике Дагестан поделились шокирующими видеокадрами издевательства над беззащитными животными. Местный житель жестоко расправился с новорожденными щенками: затоптал ногами двоих до смерти, а остальных покалечил.

Пользователи социальных сетей распространяют видеоролик, который поражает своей бесчеловечностью. Автор шокирующих кадров рассказал, что неизвестный мужчина сначала ругался с девочками. Но потом ринулся к будке с новорожденными щенятами, перевернул ее и стал топтать ногами беззащитных собачат. Придавив несколько кутят насмерть, он ушел.

Затем комментатор попросил максимально придать огласке данный инцидент в социальных сетях. В дело попросили вмешаться и региональное МВД.

- Надеюсь, вы примете соответствующие меры. Обычно такие «существа» бояться сотрудников больше, чем Бога..., - просит помощи местный житель и отмечает официальный аккаунт ведомства.

Пресс-секретарь МВД Дагестана незамедлительно ответила на обращение. По словам сотрудницы регионального отделения: «полиция уже ищет, найдет и привлечет к ответственности!».

По мнению сотрудника правоохранительных органов, жестокий человек с животными таков в обращении и с людьми. По этой причине необходимо разыскать местного жителя и привлечь его к ответственности.

- Ну откуда в Человеке столько беспричинной и бессмысленной жестокости? Разумное вроде бы существо, «венец природы», как оно способно раздавить что-то маленькое, живое и беззащитное?, - задает вопрос своим подписчикам Гаяна Гариева.

Местные жители солидарны с мнением пресс-секретаря и разделяют ее озадаченность. По мнению некоторых дагестанцев, у неизвестного мужчины могут быть какие-то психические отклонения.

- Если человек из-за неграмотности или просто не любит животных он их обойдет, убежит ну или в целях самообороны может ударить агрессивное животное. Но здоровый человек не будет убивать животных просто потому, что они есть..., - комментирует публикацию одна из подписчиц официального телеграм-канала МВД Дагестан. ( орфография и пунктуация автора комментария сохранены, прим. редакции)

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