Чеченские бойцы нашли десятки тайников диверсантов в Херсонской области. От содержимого все вздрогнули

Чеченский спецназ отвечает за участок протяженностью 150 км. Фото: стоп-кадр видео

Рамзан Кадыров в своем официальном Телеграм-канале рассказал, что чеченскому спецназу удалось найти десятки тайников в Херсонской области.

В регионе в настоящее время работают бойцы сразу нескольких силовых подразделений из республики - полка «Север» Росгвардии, ОМОНа «Ахмат-1» Управления Росгвардии по ЧР и батальона «Юг» Грозненского соединения Росгвардии. В их задачи входит проведение оперативно-розыскных мероприятий на отрезке от Каховки в Херсонской области до Энергодара в Запорожье.

- На этом участке протяженностью в 150 километров наши воины проверяют документы у жителей, выявляют скрывающихся украинских диверсантов, переброшенных сюда из Херсона, а также находят в населенных пунктах схроны, - объяснил Кадыров и уточнил, что счет уже идет на десятки тайников. Их содержимое заставляет вздрогнуть - пулеметы, разовые гранатометы, автоматы, выстрелы к гранатометам и многое другое. Если бы боевики успели реализовать свои планы, страшно представить, какое количество жертв могло быть, в том числе, среди мирного населения.

- Люди рады нашим бойцам, поэтому необходимо оправдать их доверие и надежды. Пусть будут уверены в том, что находятся под надежной защитой отважных сыновей чеченского народа, которые выполняют свою работу предельно корректно по отношению к гражданскому населению, - подчеркнул Рамзан Кадыров.

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