Мошенник из Дагестана ушел от суда через психлечебницу

Обвиняемого признали невменяемым Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Дагестане прекратили производство по уголовному делу о крупном мошенничестве. Обвиняемого отправили в лечебницу, рассказал источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

В январе 2022 года сосед рассказал Ибрагиму, как можно мошенничать в сети. Мужчина по лекалам разработал свою преступную схему. На сайте объявлений он узнал о земляке, который сдавал в аренду телескопические стойки, используемые в строительстве. За одно устройство надо было платить три рубля в сутки.

Ибрагим решил взять 200 стоек. Через пару дней владелец привез устройства к назначенному месту, выгрузил все и потребовал документы арендатора, чтобы знать, кого искать. Ибрагим предоставил водительское удостоверение и позволил сфотографировать их и номер машины, на которой приехал. К тому же он заплатил тысячу рублей за доставку и первый взнос за аренду.

Телескопические стойки используют для возведения "лесов" либо для опалубки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Когда владелец уехал, Ибрагим перегрузил со знакомыми телескопические стойки и увез их в Чечню, где продал по дешевке. Через пару недель владелец пытался дозвониться до съемщика, но ему никто не отвечал. Мужчина написал заявление, предоставил все данные и узнал, что удостоверение было поддельным, а номера числились как пропавшие. Как позже пояснил обвиняемый, и то и другое он нашел случайно. В документы он вклеил свое фото, а номера использовал редко, чтобы их не заметили.

Владелец написал заявление в полицию, ущерб оценили в 260 тысяч рублей. Злоумышленника нашли случайно, на потерпевшего вышел отец обвиняемого и рассказал всю суть происшествия. Стороны встретились, снова обсудили произошедшее, и родители обвиняемого возместили часть ущерба – 200 тысяч рублей.

Накануне дело передали в суд, всего за два месяца был вынесен приговор. Согласно выводам экспертизы, злоумышленник страдает от параноидной шизофрении непрерывно-прогредиентного типа течения. И все это время Ибрагим был с затуманенным рассудком, следует из выводов врачей. Мошенника признали невменяемым, освободили от ответственности и отправили в лечебницу, где он пробудет, пока ему не станет лучше.