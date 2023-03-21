Заболеваемость корью растет в республике. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дагестанские врачи фиксируют рост заболевания корью. На сегодняшний день в республике выявлено 104 случая заболевания корью. 92 пациента – несовершеннолетние, шестеро из них – дети до года. К сравнению, за весь 2021 год в республике было выявлено всего 5 случаев заражения корью.

По данным республиканского управления Роспотребнадзора, инфекция распространяется среди непривитых жителей региона. Среди заболевших 101 пациент ни разу не был привит от кори.

- У половины заболевших диагноз подтвержден лабораторно. У двоих детей развились осложнения в виде корьевой пневмонии и энцефалопатии, - сообщили в ведомстве.

Наибольшее число заболевших выявлено в Махачкале. Здесь диагностировано 65 случаев заражения корью.

Специалисты отмечают, что корь может нанести не только ощутимый вред работе органов дыхания и центральной нервной системе, но и грозит серьезными осложнениями, которые могут проявиться даже спустя годы после перенесенного заболевания.

Вакцинация - единственный способ защиты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Единственным способом избежать заражения является вакцинация, которая проводится в соответствии с национальным календарем прививок. Детям делают две прививки: в 12 месяцев проводят вакцинацию и в 6 лет – ревакцинацию. Дважды должны быть привиты и люди до 55 лет, которые ранее не болели корью и не прививались. В этом случае вакцинация и ревакцинация проводится с интервалом в не менее 3-х месяцев.

Ране «КП-Северный Кавказ» рассказывала о том, что первый в этом году случай заболевания корью выявили на Ставрополье. Инфекцию обнаружили у туристки, отдыхающей в регионе Кавказских Минеральных вод. У женщины также отсутствовали какие-либо сведения о прививках.

Тем временем, с начала 2023 года вспышка опасной инфекции была зафиксирована на юге страны. Так, на Кубани корью заразились 19 человек, в Ростовской области – 3. Единичные случаи заражения регистрируются и в других регионах: Московской, Ленинградской, Самарской и Новосибирской областях.

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