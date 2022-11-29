Студенты СКФУ построили бетонный дом на 3D-принтере

3D-принтер - позволяет возводить дома, здания или другие сооружения в кратчайшие сроки. Фото: ncfu.ru

Первый одноэтажный дом, построенный на 3D-принтере, возвели в Ставрополе на открытом пространстве. Команда разработчиков из числа конструкторов завода строительного оборудования «Смарт Билд» и студентов Инженерного института Северо-Кавказского федерального университета применили инновационную технологию строительства дома.

Первый построенный на 3D-принтере дом возвели в Ставрополе на открытом пространстве. Фото: ncfu.ru

Высокотехнологичное строительное оборудование – 3D-принтер – позволяет возводить дома, здания или другие сооружения в кратчайшие сроки. За счет применения аддитивных технологий (послойное наращивание объектов) срок возведения здания может составлять несколько дней, а в качестве материала для печати используется модифицированный мелкозернистый бетон. Принцип трехмерного строительства заключается в экструзии (подаче) принтером специальной смеси слой за слоем по заданной трёхмерной компьютерной модели.

В качестве материала для печати используется модифицированный мелкозернистый бетон. Фото: ncfu.ru

– Перед тем, как начать строительство первого одноэтажного дома, мы сделали два единообразных проекта: один дом мы построили классическим способом, а другой – аддитивным методом при помощи принтера. Мы убедились, что второй способ работы намного выгоднее и быстрее – экономия получилась 36%, – рассказал директор предприятия-партнера Дмитрий Москвитин.

Когда компания приступила к конструированию принтера, университет предложил студентам принять участие в разработкеФото: ncfu.ru

Преимуществами такого типа домов являются скорость возведения, более низкая цена одного квадратного метра, отсутствие строительного мусора и остатков материалов. Как отмечают создатели технологии, дом 100 кв. м возводится за 36 часов.

Сотрудничество федерального университета и завода строительного оборудования ведется уже давно, работа над проектом от идеи и возведенного здания заняла почти два года. Когда компания приступила к конструированию принтера, университет предложил студентам принять участие в разработке. В свою очередь, «Смарт Билд» выступил в роли наставника, а студенты СКФУ, разделив функции, научились работать в данной инновационной области и продолжили свою трудовую деятельность в компании.

Сотрудничество федерального университета и завода строительного оборудования ведется уже давно. Фото: ncfu.ru

– Я работал над конструкцией принтера, созданием 3D-моделей, чертежей и последующей эксплуатацией разработки. Вначале мы апробировали технологию для того, чтобы клиенты смогли увидеть всю оснащенность нашей разработки. Сейчас мы занимаемся непосредственно строительством зданий, жилых помещений, складов, которые будут сдаваться людям и выполнять свою прямую функцию, – отметил студент Инженерного института СКФУ Алексей Носенко.

На данный момент проектная группа приступила к работам по возведению двухэтажного 3D-печатного здания. За 3 рабочих дня, с учетом погодных условий, удалось построить первый этаж.

Работа над проектом от идеи и возведенного здания заняла почти два года. Фото: ncfu.ru

Помимо этого, СКФУ совместно с индустриальным партнером откроет научно-образовательный центр аддитивных технологий. Центр будет проводить разработку и совершенствование бетонных смесей, специализированного программного обеспечения и промышленных контроллеров, а также методов проектирования зданий и строительных конструкций, адаптированных под 3D-печать.

СПРАВКА

Весной 2022 года компания реализовала демонстрационный проект по 3D-печати двухэтажного здания на территории Ставропольского краевого индустриального парка «Мастер». Проект носил демонстрационный характер и был создан для того, чтобы показать все возможности и потенциал оборудования. На реализацию было выделено две недели. Успешная постройка первого дома позволила компании продолжить работу и представить новые здания, созданные данным методом.