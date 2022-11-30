Грустила на огромной кровати и спела Моргенштерна*: что произошло после концерта Лолиты в Ставрополе

Лолита Милявская Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ставрополе прошел концерт Лолиты Милявской, слушатели которого заполнили почти весь зал. Поклонники певицы заявляли, что это было лучшее выступление. А случайные зрители признавались, что стали фанатами звезды.

Первый (и единственный) отзыв о Ставрополе Лолита оставила в отеле, куда ее заселили. По признанию певицы, организаторы сняли ей номер с огромной кроватью - самой большой в ее жизни. Отчего артистка почувствовала себя немного одинокой:

- Таких размеров в моей жизни еще не было. И это очень обидно, что в такой кровати я сегодня буду одна, - рассказала Лолита.

Аншлага на концерте Лолиты в СДКиС не было. Но большую часть билетов организаторы продали. Не осталось самых дешевых проходок за 1-1,2 тысяч рублей на балкон. Почти полностью заняли партер и ложи. А вот с амфитеатром были проблемы: в рядах простаивало по 10-15 мест.

При этом этот концерт состоялся после двух переносов. Первый в октябре 2021 года был связан с пандемией, а второй в марте 2022 года - со здоровьем певицы и семейными обстоятельствами. Не исключено, что некоторые фанаты сдали билеты, не дожидаясь отмены.

Зал на концерт Лолиты Милявской. Фото: tickets.cdkis.ru

Выходила Лолита не под свои хиты. Чтобы оставаться в образе эпатажной звезды, которая на одной ноге с молодежью, певица спела куплет из песни рэпера Моргенштерна*. В остальном концерт прошел "по сценарию": звезда спела свои самые популярные треки ("На Титанике", "Марлен", "Грустная танцуя") и иногда прерывалась на разговор с залом.

*Моргенштерн - лицо, признанное в России иностранным агентом

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