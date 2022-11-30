Зимние морозы на Ставрополье наступят из-за сильных ветров. Объясняем, как долго продержится непогода

Ветра продержится до 7 декабря - минимум Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ставропольский край не первый день лихорадит сильнейший холодный ветер после прекрасных теплых дней. Из-за порывов в 25 метров в секунду в городах падают деревья, а плюсовая температура ощущается как минусовая. "КП-Ставрополь" спросила у ведущего синоптика Ставропольского гидрометцентра Светланы Пьяновой, как долго в регионе продержится такая погода.

Сильные ветра на Ставрополье связаны с тем, что столкнулись циклон и антициклон.

- Сейчас территория Ставропольского края находится в зоне взаимодействия двух барических образований. С юга южный циклон и холодный антициклон с северо-востока. Поэтому в крае наблюдается сильный восточный ветер порывами 15-20 метров в секунду. Сегодня в западной части порывы могут достигать 25 метров в секунду. И такая погодная ситуация сохранится, как минимум, первую неделю декабря, - рассказала Пьянова.

Фото: stavpogoda.ru

Иными словами, порывы восточного ветра в 20 метров в секунду прогнозируются с 1 по 7 декабря. Затем скорость начнет снижаться.

- И по мере распространения антициклона холодного на территории Ставропольского края с 5 декабря начнется серьезное понижение температуры воздуха, то есть ночные температуры ожидаются в пределах 4-9 градусов мороза, и днем будет около немного ниже нуля.