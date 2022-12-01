Десятилетия в колонии и огромные иски: братьям-миллиардерам Магомедовым вынесли приговор за хищение

Совладельцы группы компаний «Сумма» Зиявудин (слева) и Магомед (справа) Магомедовы в Тверском суде. Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Мещанский суд Москвы озвучил наказание, которое получили фигуранты дела о хищениях и организации преступного сообщества в группе компаний «Сумма». Среди обвиняемых - гендиректор Зиявудин Магомедов, его заместитель и экс-сенатор от Смоленской области Магомед Магомедов.

Преступную схему вскрыли еще в 2018 году. Гособвинение считает, что братья Магомедовы причастны к девяти эпизодам мошенничества и одному эпизоду растраты. Преступным путем они заработали 11 млрд рублей. Следствие уверено, что Зиявудин занимался финансовыми вопросами, а бывший сенатор Магомед курировал вопросы безопасности. В связи с тем, что у каждого была своя роль, обвиняемым также вменяют статью "Организация преступного сообщества". При этом отмечается, что все вошли в группу осознанно, руководствуясь своими целями: кто-то, к примеру, боялся потерять доход или закончить карьеру.

Некоторые эпизоды мошенничества связаны с известными объектами, среди которых - стадион «Балтика» в Калининграде, «Казань-Арены», на которых проводили чемпионат мира по футболу. Кроме того, следствие нашло признаки преступления в обустройстве 16 гектаров на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, где стоит стадион "Газпром Арена". По требованию Магомедовых подконтрольные фирмы предоставляли подложные документы, в которых завышалась стоимость купленного оборудования.

Магомедовы вину в преступлениях не признали. Для младшего - Зиявудина - гособвинение запрашивало 24 года лишения свободы, а для старшего - 21 год. У адвокатов подсудимых была надежда, что их оправдают хотя бы по обвинению в создании ОПС, но накануне стало известно, что суд признал бизнесменов виновными.

Зиявудин Магомедов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По решению суда Зиявудин Магомедов получил 19 лет в колонии строгого режима, а Магомед Магомедов - 18 лет в колонии, обоих обязали заплатить по 2,5 млрд рублей в качестве штрафа. Другие фигуранты дела еще ждут своих приговоров. Отметим, что еще в 2021 году со старшего брата Магомеда сняли обвинения в незаконном хранении оружия, которое нашли при обысках. Кроме того, суд удовлетворил иск к обвиняемым на 3,6 млрд рублей.

Приговор Мещанского суда Москвы не вступил в силу, по всей видимости, его будут обжаловать.

В мае 2022 года появилась информация о конфискации имущества братьев Магомедовых на 750 млн долларов - эти деньги они заработали, продав контрольный пакет акций Новороссийского морского торгового порта.