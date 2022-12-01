Выявлен даже свиной: грипп пришел на Ставрополье в разных вариантах

В краевом Роспотребнадзоре рассказали об основных мерах профилактики против гриппа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В региональном Роспотребнадзоре рассказали журналисту «КП-Ставрополь», что на Ставрополье фиксируется рост заболевания гриппом. Сейчас фоновая заболеваемость ниже эпидпорога на 14,6%, но за прошедшую неделю с симптомами ОРВИ к врачам обратились 13284 жителей края, что больше на 3,4%, по сравнению с прошлой неделей.

Случаи заболевания сезонным гриппом выявляют ежедневно. Ситуация пока контролируема, но на прошлой неделе в крае началась циркуляция парагриппа и других не гриппозных вирусов, а также штамма А (H3N2), и A (H1N1) - пандемичного свиного гриппа.

О высокой активности вируса H1N1 этой осенью заявил и министр здравоохранения Михаил Мурашко. В соседнем регионе - Ростовской области на этой неделе были зафиксированы шесть новых случаев - у пяти человек подтвердился свиной грипп (H1N1), еще у одного человека - гонконгский грипп (H3N2).

Сезон, по мнению специалистов, ожидается неспокойным. По данным Роспотребнадзора, в сезон 2021-2022 циркуляция гриппа в России была значительно выше по сравнению с сезоном 2020-2021. Ее масштаб приблизился к допандемийному уровню. А в этом году ситуация может оказаться серьезнее, так как ожидается, что придут новые виды вируса.

Уже сейчас есть предпосылки к масштабному росту заболеваемости в ближайшие дни на Ставрополье, в ведомстве напомнили про основные методы профилактики.

Врачи советуют жителям региона сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте, использовать маски. А также:

- избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например чихают или кашляют;

- регулярно мыть руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта;

- промывать полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта;

- регулярно проветривать помещение, делать влажную уборку и увлажнять воздух;

- употреблять как можно больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, лимон и др.).

- по рекомендации врача использовать препараты и средства, повышающие иммунитет.

В Роспотребнадзоре предупредили, что лучше привиться до начала эпидемического сезона. Ведь опасность представляют не только сезонные заболевания, но и COVID-19, который никуда не исчез и может атаковать одновременно с гриппом.

Возможны и осложнения: развитие тяжелых форм респираторной инфекции. Врачи рекомендуют проводить вакцинацию всем ставропольцам, но есть и особенные группы.

- Вакцинация показана детям начиная с 6 месяцев, людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам из групп профессионального риска - медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта, - уточнили корреспонденту «КП-Ставрополь» в региональном Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, с начала прививочной кампании на Ставрополье привились 1231191 человек, почти 44,5% от численности населения.

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Прививку от гриппа и COVID-19 можно делать одновременно, однако стоит помнить о важных правилах.

- Пройти вакцинацию от гриппа и от COVID-19 можно в один день. Если получилось сделать только от одной инфекции, вакцинироваться от другой нужно с интервалом не менее месяца, для того чтобы выработался полноценный иммунитет от этих инфекционных заболеваний, - ответили в краевом Роспотребнадзоре.

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