За минувшие сутки на Ставрополье коронавирусом заболел 91 человек

На Ставрополье за последние сутки с 30 ноября на 1 декабря от коронавируса выздоровел 81 человек, при этом 91 – заболел, в том числе шестеро несовершеннолетних. Госпитализация понадобилась 16 пациентам, среди которых двое детей. Медики не зарегистрировали ни одного летального исхода от заболевания «короной».

— За прошедшие сутки выздоровел 81 человек. Уровень заболеваемости остается на прежнем невысоком уровне. Новых летальных исходов нет, – пишет в своих официальных соцсетях губернатор Ставропольского края.

Вакцинация против коронавируса продолжается: за минувшие сутки первый компонент вакцины получили 1548 человек, а полный курс иммунизации прошел 771 человек. Получить вакцину можно в медицинских учреждениях.

Также напомним, что Ставрополье выполнило план вакцинации против гриппа на 94%. Вакцинировалась почти половина жителей.