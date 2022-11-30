Ставрополье выполнило план вакцинации против гриппа на 94%

В Ставропольском крае план по вакцинации против гриппа выполнен на 94%, всего планируется привить 47% жителей – 1 млн 308 тысяч человек. Лидером по этому показателю стал Минераловодский округ с 97% вакцинации среди взрослого населения – свыше 40,3 тысяч человек.

— Важно прививаться именно до начала сезонной циркуляции вируса. Благодаря вакцинации нам удалось в значительной степени снизить заболеваемость гриппом, что прослеживается в течение последних нескольких лет, – рассказала главный врач Минераловодской районной больницы Ирина Ершова.

Работу по вакцинации курирует министерство здравоохранения Ставропольского края. Также в регионе не забывают про коронавирус: только за последние сутки с 29 на 30 ноября первый компонент вакцины получили 1257 человек, а полный курс иммунизации прошли 542 человека