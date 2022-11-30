За минувшие сутки на Ставрополье коронавирусом заболели 52 человека

На Ставрополье за последние сутки с 29 на 30 ноября от коронавируса выздоровели 64 человека, а заболели – 52, в том числе трое несовершеннолетних. Госпитализация понадобилась 13 пациентам, в том числе одному несовершеннолетнему. Медики не зарегистрировали ни одного летального исхода от вируса.

— За прошедшие сутки из под медицинского наблюдения выписано 64 человека. Уровень заболеваемости продолжает оставаться на низких отметках. Новых летальных случаев нет. Но все еще важно соблюдать меры эпидпрофилактики, – пишет в своих официальных соцсетях губернатор Ставропольского края.

Вакцинация от коронавируса продолжается: за минувшие сутки первый компонент вакцины получили 1257 человек, а полный курс иммунизации прошли 542 человека. Получить вакцину можно в медицинских учреждениях.

Также напомним, что с 30 ноября на 1 декабря на Ставрополье ожидается похолодание до -5 градусов. К началу зимы в крае начинает падать температура.