Известный бизнесмен Газимагомедов бесплатно накормил тысячу гостей ярмарочного городка в Махачкале

Вкуснейшим пловом угостил гостей ярмарки бизнесмен Газимагомедов. Фото: пресс-служба администрации Кизляра.

В Махачкале в субботу 3 декабря развернулся ярмарочный городок, где свою продукцию представили сельхозпроизводители со всего Дагестана. Ярмарка стала настоящий праздником для жителей республики. Местные аграрии представили публике плоды своего ежедневного труда – свежие и вкусные продукты. Творческие коллективы развлекали гостей песнями и танцами народов республики. Но центральным событием ярмарки стало приготовление вкуснейшего плова, который спешили попробовать все гости ярмарочного города.

Добрым волшебником на большом дагестанском сельскохозяйственном празднике стал известный бизнесмен и благотворитель Газимагомед Газимагомедов, удививший всех своим кулинарным мастерством. Он еще накануне приехал в Махачкалу из Кизлярского района, чтобы как следует подготовиться к предстоящему ярмарочному дню. Газимагомедов привез с собой продукты, дрова, казан и самодельный 70-литровый самовар.

Утро бизнесмена началось с намаза, а после он взялся за готовку. В течение нескольких часов бизнесмен угощал гостей вкуснейшим пловом, ароматным чаем и разными сладостями. Отведать плов, приготовленный в казане на дровах, смогли порядка тысячи участников сельхозярмарки. Не отказались от лакомства и высокие гости: глава кабмина Абдулмуслим Абдулмуслимов и сопровождавшие руководители министерств и ведомств.

- Хотел бы выразить слова благодарности организаторам масштабного мероприятия, где тонко и гармонично сочетаются лучшие дагестанские традиции и современность. Это большой общедагестанский праздник, объединяющий нас всех, - передает слова Газимагомедова пресс-служба администрации Кизляра.

Праздник аграриев завершится торжественным собранием с участием главы Дагестана Сергея Меликова, где будут отмечены лучшие работники аграрного сектора республики.

К слову, Газимагомедов далеко не в первый раз примеряет на себя роль доброго волшебника. Так, во время мероприятий по частичной мобилизации он разворачивал свою полевую кухню у военкомата в Кизляре, чтобы накормить мобилизованных ребят и их родных. Со своим самоваром и казаном бизнесмен побывал и на Донбассе, куда приезжал с гуманитарной помощью. Там горячим и вкусным пловом он порадовал российских военнослужащих.

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