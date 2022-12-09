За вред моральный и машину стиральную: как бойкий клиент отсудил 117 тысяч у сетевого магазина

Покупка стиральной машины закончилась судебным разбирательством. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Дагестане суд обязал крупный сетевой магазин выплатить неустойку и компенсацию морального вреда одному из покупателей за ряд нарушений, включая брак товара. Местный житель, добившийся справедливости, уже получил 117 тысяч рублей. Причем большая часть суммы - компенсация морального вреда.

Все началось с покупки стиральной машины на онлайн-площадке одного из крупных сетевых магазинов страны. Мужчина выбрал понравившуюся модель товара, оплатил, но так и не дождался поставки. При этом в статусе покупки было указано, что заказ выполнен. Оказалось, что продавцы попросту не смогли найти на складе заказанную им стиральную машину. Мужчина обратился в службу поддержки, где ему объяснили, что сотрудник магазина нарушил регламент. Позже машинку все же нашли, но она оказалась с браком.

Покупатель составил претензию, которая так и осталась без ответа. Раздосадованный неудачной покупкой и безответственностью сотрудников сетевого магазина, он обратился в местное управление Роспотребнадзора.

- Юристы подготовили иск в соответствии со статьей 40 Закона «О защите прав потребителей» и обратились суд, - сообщили «КП - Северный Кавказ» в управлении Роспотребнадзора по Республике Дагестан.

Суд встал на сторону покупателя. В итоге сетевой магазин выплатил штраф за неудовлетворение требований покупателя и пени за нарушение сроков поставки товара. В общей сложности житель Дагестана смог отсудить у крупного сетевика почти в шесть раз больше стоимости выбранного им товара. Он получил 117 тысяч 580 рублей при стоимости стиральной машины в 24 тысячи 624 рубля.

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