Житель Ставрополья получил срок за курьезное ограбление

Фрагмент видео: прокуратура СК

В Апанасенковском округе суд рассмотрел дело о курьезном ограблении. За несколько бутылок с алкоголем обвиняемый получил срок в колонии строгого режима.

19 сентября 2022 года в скромненький магазин в селе Дивном царило спокойствие. Продавщица мирно лазила по интернету и сидела даже не за прилавком. В этот момент в зал уверенно зашел неизвестный в маске и с монтировкой. Сразу же мужчина зашел за прилавок и, замахнувшись орудием, начал угрожать продавщице.

Правда, женщина не растерялась, остановила грабителя и заставила нападавшего опустить монтировку. До последнего она старалась уговорить злоумышленника одуматься и уйти, но у того были серьезные намерения. Только после этого продавщица отступила, не открыв кассу.

Грабитель пытался открыть кассу самостоятельно, но аппарат не поддался. Уходить с пустыми руками мужчина не хотел и забрал с собой товары с алкогольных прилавков. Следователи посчитали, что магазину причинили ущерб на две тысячи рублей. Само ограбление попало на видео.

Злоумышленника поймали в тот же день пьяным. Против него возбудили уголовное дело по статье "Разбой с угрозой применения насилия". Районный суд решил, что обвиняемый виновен и заслуживает строгого наказания. Ближайшие три с половиной года мужчина проведет в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края. Приговор еще не вступил в силу.