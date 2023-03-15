17-летняя студентка убила мать после Женского дня на Ставрополье

Возбуждено уголовное дело Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ставропольском крае 17-летняя девушка зарезала свою мать. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Конфликт произошел вечером 9 марта в одной из квартир Железноводска. По данным источника "КП-Ставрополь", девушка и ее 43-летняя мама выпивали. Внезапно они начали ругаться, и конфликт настолько задел подростка, что она не выдержала и накинулась на родственницу с ножом. Криминалисты нашли множество ран на спине и груди.

Женщина умерла до прибытия медиков. По данным издания, правоохранителей на место преступления вызвала сама девушка. По факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Фото с места преступления: СУ СКР по СК

– В настоящее время подозреваемая задержана. По ходатайству следователя СКР судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставрополью.

Фото с места преступления: СУ СКР по СК

По данным "КП-Ставрополь", подозреваемая была студенткой колледжа. Следователи прорабатывают разные версии случившегося, в том числе – версию личных детских обид на мать. Собеседник отметил, что семья вела асоциальный образ жизни.