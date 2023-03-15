Отправят ли ставропольских срочников на СВО Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье приближается время весеннего призыва. О самых важных вопросах по этому поводу в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказали военный комиссар региона Владимир Тельнов и начальник пункта отбора на военную службу по контракту в регионе Руслан Четвертев.

Сроки проведения весеннего призыва в Ставропольском крае 2023 – когда начинается и когда заканчивается

Осенний призыв 2022 года сократили на целый месяц – вместо 1 октября на службу стали призывать с 1 ноября. Причиной этому стала загруженность военкоматов в период частичной мобилизации. В этом году такого не ожидают.

— Призыв продлится как положено <...> Военный комиссариат готов к началу весеннего призыва: сборный пункт готов, призывные комиссии к работе готовы. Сборный пункт уже обеспечен всем необходимым для принятия призывников и обеспечения их всем необходимым, – сказал Владимир Тельнов.

Военкоматы уже готовы принимать срочников – остается дождаться открытия весеннего призыва. По словам Владимира Тельнова, в пути до части солдаты получат сухпайки. А если военнослужащие отправятся в далекий эшелон, то их обеспечат горячим питанием.

Срочников обеспечивают вещами. Комплекты вещей для призванных уже подготовлены военкоматом. Дальше все идет своим чередом.

Сколько человек планируют призвать в Ставропольском крае на весенний призыв

Перед призывом военкоматы готовят планы – сколько людей поедут служить. А сколько людей планируется призвать в весенний призыв 2023 года?

— От края в весенний призыв мы планируем призвать около четырех тысяч человек, – рассказал о планах призыва Владимир Тельнов.

При этом военнослужащих не отправят зону специальной военной операции. Поехать на СВО можно только добровольно: солдат пишет рапорт и заключает контракт с Министерством обороны России.

— Не нужно переживать, не нужно бояться. Призывники на СВО не отправляются. В подтверждение моих слов могу сказать, что с момента осеннего призыва нет ни обращений, ни жалоб, – заверил Владимир Тельнов.

Кто подлежит призыву в Ставропольском крае в 2023 году

Военный комиссариат учитывает уровень подготовки, уровень образования. Предпочтение дается призывникам, закончившим ДОСААФ и имеющим специальность водителя. Также предпочтительными срочниками являются те, кто закончил технические специальности и кто занимался спортом.

— Традиционно наши ребята востребованы. Прежде всего это [куда призывают ставропольцев – Прим.] части Южного военного округа, в том числе и части, которые находятся на территории Ставропольского края. И во все виды, рода вооруженных сил, – объяснил Владимир Тельнов.

Служба по контракту в Ставропольском крае 2023

Если военнослужащий решил связать себя с армией, ему положены льготы при поступлении в военные ВУЗы. Предпочтение при отборе поступающих отдается именно тем, кто прошел срочную службу.

Гражданин, пребывающий в запасе, но все же желающий пойти служить, может пойти по контракту. В настоящее время контрактная служба предлагает широкий социальный пакет – от медицинского обеспечения до бесплатной квартиры.

— Существует несколько критериев при поступления на контрактную службу: возраст от 18 до 60 лет. Следующее – по здоровью. Третье – по уровню образования – не ниже общего среднего, если кандидат прошел военную службу, – рассказал о критериях отбора на контракт начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Ставропольском крае Руслан Четвертев.

При этом в исключительных случаях можно пойти служить и в 65 лет – при наличии дефицитной специальности.

Рядовой сержантский состав получает от 35 до 45 тысяч рублей – для молодых людей. Дальше идет повышение. Если гражданин хочет пойти на СВО, там ему заплатят от 170 до 200 тысяч рублей. Кроме того, военнослужащим, согласно указу президента, положены разные надбавки.

Ознакомиться с аудио-версией интервью можно по ссылке на Радио «Комсомольская правда».